俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第11回が、13日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】ネット歓喜！新キャストの登場シーン明治時代を舞台に、看護の道を切り拓いた2人の女性を描く本作は、トレインドナースをモチーフにしたバディドラマ。考え方もやり方も異なる一