愛知県安城市で妻と娘とみられる2人を殺害した疑いで、職業不詳の中村孝一容疑者（55）が逮捕されました。中村容疑者はおととい夜10時ごろ、自宅の集合住宅で同居する2人を包丁で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。中村容疑者は家族3人暮らしとみられ、きょう未明に「娘と妻を殺した」と自ら110番通報しました。調べに対し、容疑を認めているということです。