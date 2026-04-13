13日（月）は、東北や東日本は夏日に迫る暑さ。北海道は急な雷雨に注意。＜13日（月）の天気＞九州の南に前線が停滞し、湿った空気が流れ込んでいる九州や四国で雨が降っています。前線に近いトカラ列島では1時間に30ミリ以上の激しい雨を観測しました。一方、北海道の上空には寒気が流れ込み大気の状態が不安定、留萌地方や上川地方で雨雲が発達しています。午後も九州や四国はくもりや雨のぐずついた天気になるでしょう。北海道