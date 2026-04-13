東京都千代田区の日本武道館で開かれた東大の入学式＝13日午前東大の入学式が13日、東京都千代田区の日本武道館で開かれ、スーツに身を包んだ新入生3123人が新たなスタートを切った。藤井輝夫学長は式辞で「東大は知の創造を使命としてきた。一人一人の好奇心と想像力と情熱が、これからの世界に新たな知をもたらす原点となることを期待している」と述べた。東大中退の劇作家野田秀樹さんは祝辞で「人工知能（AI）は肉体を持た