テキサス州ヒューストンにあるジョンソン宇宙センターで11日に開かれた式典に登壇したNASA「アルテミス2」ミッションの乗員4人。左からジェレミー・ハンセンさん、クリスティーナ・コックさん、ビクター・グローバーさん、リード・ワイズマンさん/Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Imagesヒューストン（CNN）米航空宇宙局（NASA）の有人月探査計画「アルテミス2」の宇宙船が、4人の宇宙飛行士を乗せて無事、地球に帰還した。10日夜、太