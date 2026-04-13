【モデルプレス＝2026/04/13】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝が、4月22日発売の美容誌「MAQUIA」（以下マキア／集英社刊）6月号の増刊（Special Edition）表紙に登場。自身が考える「かっこいいの美学」を語る。【写真】timelesz新メンバー“加入決定直後”約1年前の姿◆篠塚大輝「MAQUIA」単独初表紙アイドル歴は1年3ヶ月。その真っ直ぐな心と圧倒的な努力、そして生まれ持った“愛され力”で活躍の幅を広げ続けるtimeleszの篠