モーニング娘。26が、4月11日にTACHIKAWA STAGE GARDEN（東京）で、コンサートツアー「モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -」をスタートさせた（※リーダー野中美希は腰椎椛間板ヘルニアのためコンサートは欠席）。オフィシャルレポートを掲載する。2014年9月30日に12期メンバーとしてグループに加入し、2025年7月からはサブリーダーとしてグループをけん引してきた牧野真莉愛が、本ツアーを持ってモーニング