英ブライトン出身の4人組バンド、ライム・ガーデンが、セカンドアルバム『Maybe Not Tonight』をSo Young Recordsよりリリースした。一夜の夜遊びの始まりから終わりまでが描かれるこのアルバムには、青春のめまぐるしい日々の高揚感、混沌、自己不信、失望がリアルタイムで捉えられている。2024年のデビュー作『One More Thing』の生々しい緊急性を遥かに超え、バンドはより複雑で完成度の高いサウンドに進化。バンドの代名詞であ