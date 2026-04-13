１３日前引けの日経平均株価は前日比５６６円７１銭安の５万６３５７円４０銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億９３３２万株、売買代金概算は３兆６７３４億円。値上がり銘柄数は３７１、値下がり銘柄数は１１６６、変わらずは３８銘柄だった。 日経平均株価は反落。１１～１２日にかけてパキスタンで行われた米国とイランの協議は合意に至らなかった。これを受け、週明けの東京株式市場は売りが先行してスタ&#