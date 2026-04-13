全国有数の「テングサ」の産地 伊豆半島で漁の解禁を前に作柄調査が行われました。ところてんや寒天の原料となるテングサは、静岡県内では、伊豆半島のみで生産されていて、2025年度は全国2位の生産量となりました。この日行われた作柄調査は、5月から本格的に行われる「テングサ漁」を前に、県が毎年実施しているもので30か所で生育状況を確認します。潜水調査員2人が水深6～7メートルほどの海中に潜り1㎡の範