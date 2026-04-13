週明けドル高スタート、その後動きは落ち着く＝東京為替前場概況 週末にパキスタンの首都イスラマバードで行われた米国とイランの協議が決裂。週明けはドル高原油高で始まった。先週末１５９．２７円で終えたドル円は、１５９円台後半でスタート。もっとも朝のドル高後の動きは限定的で、午前のレンジは１５９．５０－１５９．８５円となっている。ＮＹ原油が先週末の９６ドル台での終値から１０５ド