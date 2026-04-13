御前崎港に国際クルーズ船「ウエステルダム」が寄港し、埠頭は外国人乗船客や見学の市民などでにぎわっています。（記者）「午前6時すぎの御前崎港です。国際クルーズ船『ウエステルダム』がゆっくりと港に入ってきました。」「ウエステルダム」は総トン数8万3000トン、全長285メートルのオランダ船籍のクルーズ船です。およそ2000人を乗せたクルーズ船が到着すると歓迎イベントのスタッフや市民ら