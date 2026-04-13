俳優・宮世琉弥が結婚式に出席する様子が話題となっている。１３日までにインスタグラムで「マネージャーさんのぐっちーさんの結婚式に参加しました！」と報告。「人生初の結婚式でした。本当に素敵でした。美味しいご飯食べたし笑顔が会場に沢山あって！幸せ空間を楽しんでましたぐっちーかっこよかったぜよ」と感想をつづり、スーツ姿の宮世と新郎マネージャーとの２ショットをアップした。最後に「末長くお幸せに」と