１０日に公開初日を迎えたアニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）の週末３日間の興行収入がシリーズ過去最高となる３５億円超えだったと１３日、配給の東宝が発表した。３作連続で興収１００億円を突破している大人気シリーズの第２９弾。横浜で開催された「神奈川モーターサイクルフェスティバル」に向かっていた江戸川コナンたちが暴走する黒いバイクを見つけることから物語が始まる。ゲスト声優の