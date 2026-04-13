モデルで女優の浅見れいな（４２）が、長男の入園式を報告し、親子ショットを披露した。１３日までにインスタグラムで「息子大丈夫そ？ｗ」と書き出し、「無事入園式を迎えましたが、終始抱っこ笑内弁慶な性格がもろに発動して、ご機嫌斜めで写真もちゃんと撮れず最終的には引っ張られまくり、服もズルズルに」と不安げだった長男の様子を明かして報告。「本人のペースでゆっくり慣れて行こう！大丈夫。楽しい事しか待っ