山形県西川町では、現職の菅野大志町長が再選を果たしました。菅野町長は、元職員の襟元をつかみ町長室に連れ込んだことや勤務時間外にサウナなどで職員に個別に面談したことについて、今年2月、町の調査委員会からパワハラ認定を受けていました。再選菅野大志 西川町長「反省をしたうえで、前に町政を進めたいと申し上げてきたので、それが評価されたのかなと思います」