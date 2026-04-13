■これまでのあらすじ夫には彼女がいる。家族口座のお金を貢ぐほど肩入れしていた。しかし、パパが大好きな娘のことを考えると、妻はどうするのが正解かわからなかった。そして妻は言い逃れできないだけの証拠を集めて夫を問い詰める。「家族を壊したいの？」彼女とのツーショット写真を見せると、夫はしどろもどろになって言い訳を始めました。もう嘘を並べても無駄です。彼女がSNSで事細かにふたりの関係を投稿してくれていたお