大分県で58歳の男が死体遺棄の容疑で逮捕され、山中で遺体が発見された事件で、男が遺体を車で現場まで運んだとみられることが捜査関係者への取材でわかりました。この事件は先月、大分県内の10代の女性が行方不明になり、関与が浮上した大分市の姫野忠文容疑者（58）が死体遺棄の疑いで逮捕されたものです。供述に基づき、きのう、警察が豊後大野市の山中を捜索した結果、性別不明の1人の遺体を発見しました。この遺体について、