京都府南丹市で小学6年の男子児童の行方がわからなくなって3週間です。きのう、男子児童のものとみられる靴が見つかり、警察はきょうも靴が見つかった場所の周辺を重点的に捜索しています。南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は先月23日の朝、父親の車で小学校のそばまで送り届けられたあと、行方がわからなくなっています。小学校からおよそ3キロ離れた山中で見つかった「通学用かばん」以外、有力な手がかりがありません