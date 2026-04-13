東ヨーロッパのハンガリーで行われた総選挙で、親ロシアで知られる首相が率いる与党が敗北し、16年ぶりに政権交代することが確実となりました。ハンガリーのブダペストです。与党が作った選挙ポスターがはられていて、ウクライナのゼレンスキー大統領の写真に「危険な人物だ」と書かれています。こうしたポスターが街中にはられていて、異様な光景が広がっています。日本時間の午前5時半ごろ、野党の党首・マジャル氏が勝利宣言し