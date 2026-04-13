中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党の政調会長らは13日、木原官房長官と面会し、政府が検討している防衛装備品の輸出ルールの緩和について、国会への事前通知の義務化など審査や運用の厳格化を求める提言書を手渡した。提言では、武器輸出の目的を限定するこれまでの「5類型」の撤廃について、「ドローン対処や防空システムなど限定的な装備移転」への見直しを求めた。その上で、焦点となっている際限のない輸出への歯止め策と