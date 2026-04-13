“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）が12日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。定年退職後の男性ファッションについて私見を伝えた。同番組には、男性リスナーから「定年後のファッション」についての悩みが寄せられた。「周りに不快感を与えない」服装を相談するものだったが、モデルとしても活動するみちょぱは「おじさんってナンダカンダ言われちゃうもんね」と同情した