京都府南丹市で登校中に行方不明になった同市立園部小６年、安達結希（ゆき）君（１１）について、府警が１２日、市内の山中を捜索し、子ども用とみられる黒色の靴を発見したことが捜査関係者への取材でわかった。安達君の靴と特徴が似ており、府警は鑑定するなど確認を進める。１３日も周辺の捜索を続ける。捜査関係者によると、府警は１２日、同小から南西約６キロ、自宅から北約３キロの山中周辺などを約５０人態勢で捜索し