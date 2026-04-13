元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が、12日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜午後10時30分）に出演。謝罪したい人について語った。社会学者の古市憲寿氏とトーク。ミュージシャンの話題から浜崎あゆみの話になると、鈴木氏は「ドラマやったじゃん？『M』って」と自身が脚本を手がけ、浜崎を題材にしたテレビ朝日系ドラマ「M愛すべき人がいて」について語り