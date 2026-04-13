サバンナ八木真澄（51）が12日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時25分）に講師役で出演。元AKB48横山由依が住宅購入についてベストな方法について尋ねた。2024年12月に純列後上翔太と連名で結婚を発表した横山が「お家を買う、ってなったら、今、東京がスゴい高いっていうのは目にするんですけど、戸建てがいいのかマンションがいいのか、買うがいいのか賃貸がいいのか、そういうのはあるんですか」と質問した。八木は「新築