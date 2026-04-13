【週刊プレイボーイ17号】 4月13日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ17号」を4月13日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 今週の週プレは、天羽希純さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、奥村桃夏さん、声優・鷲見友美ジェナさんらのグラビアも掲載される。 【天羽希純さん】 (C)前康輔／