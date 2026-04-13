【週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年20号】 4月13日 発売 価格：530円 小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年20号」を本日4月13日に発売した。価格は530円。 今号の表紙と巻頭グラビアには森脇梨々香さんが登場。巻頭カラーには「九条の大罪」、巻中カラーとして「くーねるまるた ぬーぼ」「烏哭村－カラスナキムラ