4月13日（現地時間12日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでユタ・ジャズと対戦した。 レギュラーシーズン最終戦を迎えたウェスタン・カンファレンス4位のレイカーズはジャクソン・ヘイズ、オースティン・リーブス、ルカ・ドンチッチが欠場。ルーク・ケナード、マーカス・スマート、レブロン・ジ