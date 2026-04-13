YouTubeチャンネル「メラニーと僕」が3月24日、「【20年間車椅子生活】「普通に歩きたい…」その願いを日本の整体に託した結果…」と題した動画を公開した。 （関連：【画像あり】腕が上がらず歩行も困難……体の痛みに悩むメラニーママが日本の整体を受けた結果） 「メラニーと僕」はスコットランド出身の彼女・メラニーと、日本人の彼氏・りゅうきによるYouTubeチャンネル。メラニーの家族