6月12日に日本公開される映画『Michael／マイケル』のワールドプレミアがドイツ・ベルリンにて4月10日（現地時間）に開催され、世界初上映を迎えた。 参考：『ボヘミアン・ラプソディ』は“伝説映画”だ虚実ないまぜに描くクイーンの絶対的な“凄さ” “キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの半生を映画化した本作。野心家の父のもと厳しいレッスンを経て、兄弟グループ・ジャクソン5で幼少