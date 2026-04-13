１３日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。原油高による国内物価の上振れが意識されるなか、現物債市場では１０年債利回りが一時２．４９０％と約２９年ぶりの高水準をつけた。 パキスタンで１１～１２日に行われた米国とイラン和平協議は合意に至らず、トランプ米大統領は１２日に米海軍がホルムズ海峡への船舶の出入りを封鎖する措置を始めると表明。これを受けて時間外取引の米原油先物が上昇し、債券にはイ