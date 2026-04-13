横浜流星と広瀬すずのW主演映画『汝、星のごとく』の公開日が10月9日に決定。あわせと予告編とティザービジュアルが公開された。 参考：横浜流星と広瀬すずが制服姿で自転車の二人乗り『汝、星のごとく』場面写真公開 安達奈緒子が脚本を手がけ、藤井道人が監督を務めた本作は、第20回本屋大賞を受賞した、シリーズ累計発行部数100万部を超える凪良ゆうの同名小説が原作のラブストーリー。物語の