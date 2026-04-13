JR東海は2026年4月10日、ゴールデンウィーク期間（4月24日〜5月6日）の指定席予約状況を発表しました。現在の予約数は前年比108％の159万席と好調に推移していますが、全体では603万席が用意されており、依然としてお席には余裕がある状況です。ただし、期間中の「のぞみ」号や一部の在来線特急は「全席指定席」として運行されるため、自由席の利用ができない点に注意が必要です。混雑のピークとなる5月2日（下り）と5月5日（上り