「新玉ねぎの麻婆あんかけ」【画像で見る】シャキシャキの新玉ねぎにあつあつピリ辛あんがマッチ「新玉ねぎの麻婆あんかけ」期間限定のおいしさが味わえる、旬の食材。なかでも新玉ねぎは生でおいしく食べられる、人気の旬野菜です。シャキシャキとした生の新玉ねぎの甘みと、あんのピリ辛が絶妙にからむ「麻婆あんかけ」をご紹介します。＊＊＊■新玉ねぎの麻婆あんかけシャキシャキの新玉ねぎにあつあつピリ辛あんをたっぷり