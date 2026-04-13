プーマ ジャパンは5月6日、ロープロファイルシューズ「H-STREET（エイチストリート）」をベースとしたマッシュスタイルラボの5ブランドとのコラボレーションモデルのコレクションを発売します。■SNIDELやFRAY I.Dなど5ブランドの世界観・感性が反映したデザイン同コレクションでは、SNIDEL（スナイデル）、FRAY I.D（フレイ アイディー）、LILY BROWN（リリー ブラウン）、Mila Owen（ミラ オーウェン）、emmi（エミ）の5ブランド