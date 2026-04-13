kinoeは4月、淡路島西海岸にて展開するヴィラ型宿泊施設「S.」シリーズの新棟「S.EAVES（エスドット イーブス）」をオープンします。■景色を最優先に自然との一体感が味わえるこだわり設計同施設は、“海を見るためのホテル”をコンセプトとした「S.」シリーズの新棟となる、1日2組限定のスモールホテル。景色を最優先に設計された空間と、宿泊・食事・ウエディングを一体化させた滞在体験を提供します。施設内では、約72平方メー