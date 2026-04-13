もう1パック購入▶▶この作品を最初から読む保護猫たちのかわいらしい仕草に癒やされっぱなし！性格の違う2匹の保護猫にメロメロな卵山家のお話。「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語る、アメブロ公式トップブロガーの卵山玉子さん。豪快なようで小心者なパワー系ツンデレ担当・トンちゃんと、トンちゃんの1年後輩で彼女のことが大好きなスピード系和顔担当・シノさんと一緒に住んでいます。箱に詰まる、顔に