【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月14日の『うたコン』は「“朝ドラ”特集 美しき人生賛歌」と題し、朝ドラにまつわる名曲が届けられる。 ■HANAは宇多田ヒカル「花束を君に」をカバー Mrs. GREEN APPLEは、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』主題歌「風と町」をテレビ初披露する。さらにドラマ主演の見上愛、上坂樹里が主題歌に寄せる思いをメッセージで届ける。 HANAのCHIKA・NAOKO・YURI は