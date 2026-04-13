日経225先物は11時30分時点、前日比370円安の5万6490円（-0.65％）前後で推移。寄り付きは5万6200円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万7385円）を大きく割り込む形で、売りが先行して始まった。直後につけた5万6150円を安値にロングが入り、現物の寄り付き後ほどなくして5万6870円とプラス圏を回復。ただ、キープすることはできず、5万6450円～5万6700円辺りでのレンジ推移をみせている。 米国とイランがパキ