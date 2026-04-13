ヴィッツ [東証Ｓ] が4月13日昼(12:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比10.5％増の3.5億円に伸び、通期計画の5.9億円に対する進捗率は59.9％に達し、5年平均の52.5％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.8％減の2.3億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月