13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比470円安の5万6530円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万6357.4円に対しては172.60円高。出来高は2万477枚となっている。 TOPIX先物期近は3734.5ポイントと前日比12.5ポイント安、現物終値比12.72ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56530-47