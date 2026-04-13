4月12日夜、広島市内の路上でウォーキング中の女性が所持品を奪われました。犯人は逃走中で、警察は強盗事件として捜査しています。事件があったのは、広島市佐伯区利松の路上です。警察によると、12日午後8時半頃、刃物のようなものを持った男が、ウォーキング中の女性を引き倒し、所持品を奪いました。男は身長165センチ程度で、北に向かって走って逃げたということです。女性に大きなケガはありませんでした