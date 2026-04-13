きのう午後、三重県いなべ市の鞍掛峠で、夫婦で下山していた70歳の夫が登山道から滑落し死亡しました。 【写真を見る】夫婦で下山中 目の前で70歳夫が滑落… 30ｍほど下の沢で見つけられるも死亡 三重･いなべ市の鞍掛峠 警察によりますと、きのう午後1時15分ごろ、いなべ市にある鞍掛峠を下山中だった68歳妻の目の前で、70歳の夫が登山道から滑落しました。 約30メートル下の沢で見つけられる 別の登山客から「滑落した