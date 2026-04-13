自宅で妻と娘とみられる2人を殺害したとして、愛知県安城市の男が逮捕されました。 【写真を見る】集合住宅で2人死亡 ｢娘と妻を殺した｣自ら通報した55歳男を逮捕 ｢間違いありません｣と容疑認める 愛知･安城市 逮捕されたのは、安城市福釜町の職業不詳・中村孝一容疑者（55）です。警察によりますと中村容疑者はおととい午後10時頃、安城市の自宅の集合住宅で、同居する妻と娘とみられる2人を包丁で突き刺すなどして殺害した疑い