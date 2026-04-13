バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、大人向けコレクターズ商品ブランド「TAMASHII NATIONS」から、映画「トップガン マーヴェリック」とアニメ「マクロスF（フロンティア）」のコラボレーションアイテム「DX超合金 VF-25 メサイアバルキリー トップガン マーヴェリックVer.」を、2026年9月に全国の量販店で発売する。それに先だち、4月3日から予約受付を各インターネット通販サイトなど