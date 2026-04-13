4月8日、大阪府和泉市の集合住宅で、住人の村上和子（76）さんと娘の裕加（41）さんの遺体が見つかった事件。室内にスマートフォンや貴重品が残されていたことが新たにわかりました。 部屋からは凶器とみられる刃物は見つかっておらず、ベランダ側の窓が割られるなど侵入の痕跡はなかったことから、警察は何者かが玄関から出入りして2人を襲ったとみて調べています。