お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、13日までに更新された、お笑いトリオ・パンサーの向井慧（40）とのYouTubeチャンネル『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』に出演。昨年12月にインスタグラムで報告していた“6台目の車”が納車されたことを報告した。【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せこの日の動画は向井ではなく、シソンヌ・長谷川忍（47）と