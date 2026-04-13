アメリカ軍による海上交通の封鎖措置について、日本政府の反応です。木原官房長官「最も大事なことは事態の沈静化、これが実際に図られることでありますので、引き続き、これに向けまして、国際社会と連携をしながら外交的取り組みを進めていくことに尽きます」木原官房長官は、従来の政府の立場を繰り返し、封鎖措置自体への言及は避けました。ある日本政府関係者は、「ホルムズ海峡は、国際海峡だ。イランの領海にも『無害通航権