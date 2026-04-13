チャンネル登録者数30万人超えの人気夫婦ユーチューバー「破天荒夫婦」が13日までにYouTubeチャンネルを更新。新幹線のグリーン車をめぐる動画について謝罪した。破天荒夫婦は夫のりきやと妻のみやびによる夫婦ユーチューバー。リアルな子育ての様子の発信などで人気を集めている。破天荒夫婦は3歳の息子の“りき太觔”くんを連れて新幹線のグリーン車に乗る動画を公開。車内で年配の男性に会話の声量の大きさを注意さ