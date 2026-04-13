◇MLB レンジャーズ5−2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは初回に大谷翔平選手の先頭打者ホームランで先制するも逆転負けで連勝が止まりました。初回、先発の佐々木朗希投手は、安打と四球で無死1、2塁のピンチをつくりますが、中軸を3者連続三振。無失点で切り抜けます。直後の攻撃では、大谷選手がサイ・ヤング賞2度受賞のジェーコブ・デグロム投手から、初球の97.9マイル(約157キロ)のストレートを完